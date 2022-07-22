إحداها غيرت مجرى التاريخ.. إليكم بعض أمراض رؤساء أمريكا التي أبقيت سرًا عن العامة

2022/07/22 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح جو بايدن الذي سيبلغ من العمر 80 عامًا قبل عيد الشكر مباشرة، مع تأكيد إصابته مؤخرًا بكوفيد، الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الرؤساء الذين عانوا من مرض خطير أثناء وجودهم في المنصب.

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