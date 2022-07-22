تحالف السيادة في ديالى يوجه دعوة الى الكاظمي بشان الوضع الامني في المحافظة

2022/07/22 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة الى تشخيص الخلل وأسباب تكرار الخروقات الامنية في المحافظة ومحاسبة المقصرين، مع اهمية اعادة القوات الامنية النظر في خططها الأمنية السابقة والتركيز على الجهد الاستخباري للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “الوضع الامني في محافظة ديالى ينذر بالخطر، بعد ارتفاع وتيرة العمليات الارهابية والجريمة المنظمة والنشاط الواضح للمجاميع التي تحمل السلاح خارج إطار القانون، وما أسفر عنه من ارتفاع حالات الاغتيالات وآخرها اغتيال سائق سيارة اجرة و مشغل مولدة كهربائية في ناحية كنعان واغتيال ثلاثه اخوة في ناحيه منصورية الجبل التابعة الى قضاء الخالص ، ناهيك عن حوادث وخروقات اخرى حصلت في نواحي المنصورية وجلولاء والعبارة والوجيهية راح ضحيتها عدد من الأبرياء”.

واضاف الدهلكي، ان “تضحيات وجهود الاجهزة الامنية واضحة ونثني عليها، لكن وللاسف الشديد فان هنالك بعض تلك الاجهزة تركت صميم عملها وهو الامني وذهبت لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تقسيم ديالى الى قواطع وكل قاطع منها يدار من قبل جهة سياسية او حزبية من خلال وضع سيطرات تعمل على تسهيل مرور المهربين وتجار المخدرات حيث أصبحت تلك السيطرات تدر على تلك الجهات بعائدات مالية تكاد ان تكون خيالية”.

وتابع اننا “من باب الحرص على امن المحافظة وسلامة اهلها، فإننا ندعو القوات الامنية في ديالى الى اعادة النظر في خططها السابقة والتركيز على الجهد الاستخباري للحفاظ على ارواح اهالي المحافظة، كما نطالب الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الى تشخيص الخلل وتحديد اسباب الخروقات الامنية ومحاسبة المقصرين”.

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