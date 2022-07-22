توقيف إيرانيين بتركيا بعد الاشتباه بتحضيرهم هجمات ضد إسرائيليين

2022/07/22 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف ثلاثة إيرانيين يُشتبه في أنهم يحضّرون هجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين، ووُضعوا قيد الحجز في اسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الجمعة.

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