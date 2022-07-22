العمل الدولية: مؤشر خطير يتعلق بمشاركة نساء العراق في سوق العمل

2022/07/22 | 20:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، نسب مشاركة المرأة في سوق العمل العراقي، وفيما أبدت قلقها من مؤشر وصفته بـ"الخطير"، دعت إلى فهم أسباب عزوف النساء عن دخول هذا السوق.وقالت ممثلة المنظمة في العراق، مها قطاع، لوكالة الأنباء العراقية …

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