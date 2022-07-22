سروة عبد الواحد: سلطات كردستان اعتقلت ناشطين نظموا تظاهرات ضد القصف التركي

2022/07/22 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشفت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، عن إقدام سلطات إقليم كردستان على اعتقال 3 ناشطين نظموا تظاهرات ضد القصف التركي في دهوك.وكتبت عبد الواحد، في تدوينة على منصة “تويتر”، أن “القوات الأمنية تعتقل ثلاثة ناشطين من منظمي التظاهرات الاحتجاجية ضد القصف التركي”.وأضافت، أن “حكومة […]

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