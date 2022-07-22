الخنجر الداخلي

2022/07/22 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر الونان مع كل أزمة خارجية يظهر طيف واسع من زبائن الدول ، لاسيما صُناع القرار السياسي ،فواحدة من كبائر ذنوب النظام السياسي ما بعد٢٠٠٣ انه لايتحسس من الانتماء أو الزبائنية الدائمة لدول أخرى، بل […]

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