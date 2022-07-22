2022/07/22 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، اتفاقه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على شراء كمية من القمح تلبي حاجة لبنان لمدة عام واحد.وقال إبراهيم خلال لقاء حواري، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان تتفق مع العراق لشراء محصول القمح المركز الخبري الوطني.

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