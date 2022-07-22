العراق على موعد مع

2022/07/22 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي صادق العطية ، الجمعة، تسجيل عدة محافظات عراقية موجة امطار بسبب موجة باردة قادمة من إفريقيا

وقال العطية في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) ان "انزياح المرتفع شبه المداري نحو الغرب باتجاه افريقيا يسمح بنزول هواء بارد بالطبقات العليا يرافقه منخفض حراري سطحي سيعمل الاثنان على تكوين فوارق حرارية رأسية (خلال الايام المقبلة) وبالتالي ستشهد مناطق عديدة من ايران وجنوب العراق والسعودية حالة جوية ممطرة ستوضح تواريخها وتفاصيلها لاحقا.

واضاف ان " تقلبات الرياح السطحية وموجة رطوبة مدارية ستكون قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج ".

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