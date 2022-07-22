العراق والجزائر يبحثان الاعتداء التركي على دهوك- عاجل

2022/07/22 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحثت دولتي العراق والجزائر، اليوم الجمعة، موضوع الاعتداء التركي على دهوك.

وقال وزير الخارجية، فؤاد حسين، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "العراق والجزائر دولتان نفطيتان وملف الطاقة مهم جداً عالمياً".

وتابع: "تطرقنا إلى العدوان من الجيش التركي والخطوات الدبلوماسية التي سنتخذها ضد العدوان".

وأكد أن "الموقف العراقي والجزائري من الوضع السوري واضح".

وأسترسل قائلا: "بحثنا مع نظيرنا الجزائري ملف اجتماع القمة العربية بداية تشرين الثاني المقبل ودور العراق المهم فيها".

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