بشرى لاهالي ديالى.. اكبر بحيرات العراق تتلقى المزيد من المياه

2022/07/22 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن زيادة ايرادات بحيرة حمرين بنسبة 10% خلال 48 ساعة.

وقال مدير ناحية السعدية) احمد الزركوشي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الايرادات المائية المتدفقة صوب بحيرة حمرين عبر نهر ديالى ازدادت في الساعات 48 الماضية بنسبة 10% لافتا الى" مناسيب البحيرة بدا ترتفع ولو بشكل محدود جدا لكنها مؤشر ايجابي".

واضاف الزركوشي،ان" زيادة ايرادات بحيرة حمرين جاء بعد انطلاق خطة رفع التجاوزات على نهر ديالى والتي بلغت مستويات حرجة في الاسابيع الماضية مؤكدا بان جهد حكومي- امني مشترك اغلق الكثير من التجاوزات ما زاد من قوة تدفق المياه في النهر صوب البحيرة".

واشار الى ان" جهود حكومية استثنائية تبذل حاليا من اجل تامين مياه الشرب ولو في الحد الادنى للمناطق مع دخول ديالى ذروة الجفاف ووصول درجات الحرارة الى نصف غليان ما يستدعي جهود اكبر لمواجهة التجاوزات خاصة في المناطق الزراعية".

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