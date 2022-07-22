مجددا .. تركيا تستهدف احدى قرى دهوك

2022/07/22 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن استهداف جديد من قبل تركيا لقرى محافظة دهوك.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان ” الطائرات التركية استهدفت قرية سكيرى ضمن حدود العمادية في دهوك”، لافتا الى انه “وحسب المعلومات الاستهداف كان على حزب العمال الكردستاني”.واضاف انه “لم ترد تفاصيل بخصوص الخسائر”.

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تركيا تستهدف احدى قرى دهوك أولاً على ايرث نيوز.

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