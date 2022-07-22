2022/07/22 | 20:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرات الحربية التركية تستهدف قرية في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/22 | 20:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات الحربية التركية تستهدف قرية في دهوك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات الحربية التركية تستهدف قرية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).