تأكيداً للسومرية.. شرطة البصرة تصدر بياناً عن 'السجين الهارب'

2022/07/22 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على سجين هرب من سجن الموفقية، بعد ساعات على هروبه.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة من القاء القبض على السجين الهارب من مركز شرطة الموفقية بعد ساعات من هروبه".

وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".وكان مصدر أمني قد أفاد لـ السومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، بهروب موقوف من مركز شرطة الموفقية في محافظة البصرة، عن طريق فتحة الحمام الخاص بالضباط.

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