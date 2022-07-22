قصف تركي جديد يطال دهوك

2022/07/22 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض محافظة دهوك شمالي العراق، إلى قصف تركي جديد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الطائرات التركية استهدفت قرية سكيرى ضمن حدود منطقة العمادية في محافظة دهوك".وفيما ذكر أن "القصف استهدف حزب العمال الكردستاني"، أشار إلى عدم ورود معلومات حول الخسائر.

واستهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ بمحافظة دهوك ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء الماضي.

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