توب 5: روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق

2022/07/22 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقية "ممر الحبوب" برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول بعدما سببت الحرب أزمة في الحبوب على مستوى العالم، إلى إعلان السعودية عن إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة الإسلامي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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