الكهرباء: عارض فني قلل ساعات التجهيز وستعود لطبيعتها غداً

2022/07/22 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان هنالك عارض على أحد خطوط 400 ميغاواط.

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