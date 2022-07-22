الاتراك يقطعون التيار الكهربائي عن بعشيقة بعد القصف وسط طيران مروحي كثيف

2022/07/22 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

اقدمت القوات التركية على قطع الكهرباء عن ناحية بعشيقة، الجمعة، بعد استهداف قاعدتها في ذات القاطع بـ 14 صاروخا.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان القوات التركية قطعت الكهرباء عن قاطع بعشيقة وسط تحليق مروحي واسع في الموقع المستهدف قبل قليل.

وكان المراسل قد ذكر ان 14 صاروخا من نوع غراد استهدف قاعدة زليكان وهي اكبر قواعد الجيش التركي في العراق.

واضاف ان تفاصيل الهجوم والخسائر لم تعرف لغاية الان ، مبينا ان الجيش التركي اتخذ تدابير امنية عقب القصف التركي على مصيف في زاخو اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من العراقيين.

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