2022/07/22 | 22:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وزير" الصدر يرد على الداعين لـ"الترفع عن الموقف" من التسريبات المنسوبة للمالكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/22 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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