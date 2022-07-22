2022/07/22 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجهت حركة عصائب أهل الحق، الجمعة 07/22/2022، رسالة الى اعضاء مجلس النواب لاتخاذ موقف...

ظهرت المقالة العصائب قبل جلسة البرلمان: أنقرة هي التي دفعت حزب العمال الى العراق أولاً على المسلة.

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