2022/07/22 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة 07/22/2022، على المشككين بالقصف التركي...

ظهرت المقالة صالح العراقي: أين القضاء من التسريبات أولاً على المسلة.

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