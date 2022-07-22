2022/07/22 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a-OnrksG8bw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من المواقف الحكومية الخجولة تجاه الاعتداءات الخارجية على سيادة البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من المواقف الحكومية الخجولة تجاه الاعتداءات الخارجية على سيادة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).