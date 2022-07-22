'مشادة كلامية' تدفع شخصاً لقتل جيرانه في بغداد

2022/07/22 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم شخص، اليوم الجمعة، على قتل جيرانه؛ بسبب "مشادة كلامية"، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل جيرانه بسلاح نوع كلاشنكوف؛ نتيجة مشادة كلامية حصلت فيما بينهما ضمن مدينة الشعلة في العاصمة".وأشار إلى أن "دوريات النجدة طوقت مكان الحادث واعتقلت القاتل وتم إيداعه التوقيف".

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