استهداف صاروخي يطال قاعدة تركية في بعشيقة

2022/07/22 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة "زليكان" التركية إلى قصف صاروخي، في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة زليكان التركية العسكرية في بعشيقة بمحافظة نينوى تعرض لقصف بـ 3 صواريخ".وأشار إلى أنه لم تعرف لغاية الآن ما إذا كانت هناك خسائر.

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