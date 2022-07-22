2022/07/22 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v-o8iVMouPU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فعلاً المدخنين لا ينصحوهم بالتبيض وترجع أسنانهم أصفر من السابق ؟ د.أسيل حسن الغريري تجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل فعلاً المدخنين لا ينصحوهم بالتبيض وترجع أسنانهم أصفر من السابق ؟ د.أسيل حسن الغريري تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).