2022/07/22 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اليوم الجمعة، بياناً حول تعرض قاعدة “زليكان” التركية إلى قصف صاروخي في نينوى.وقال الجهاز في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “وفقا للمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة إرهاب كردستان يصدر بياناً حول القصف الصاروخي الذي استهدف ’زليكان’ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة إرهاب كردستان يصدر بياناً حول القصف الصاروخي الذي استهدف ’زليكان’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة إرهاب كردستان يصدر بياناً حول القصف الصاروخي الذي استهدف ’زليكان’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).