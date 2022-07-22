2022/07/22 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أشاد كاسيميرو، متوسط ميدان ريال مدريد، بجودة مواطنه نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، وسط التكهنات المثارة حول مستقبله مع الفريق الفرنسي.وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد برغبة سان جيرمان في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النادي الملكي يلمح لضم نيمار المركز الخبري الوطني.

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