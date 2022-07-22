2022/07/22 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرم شجاعة الفرسان سعد البزاز إنموذجاً – وليد الشطري أستشهد بما قالهُ الفرزدق..هذا أبنُ خيرِ عِبادِ اللهِ كُلهِمُ ..هذا ألتقي ألنقي الطاهرُ العَلمُ..من الصفات الحميدة الكرم..سعد البزاز أبو الطيب يجد المتعة والفرح الغامر في أبتسامة فقير بائس معنى يمد لهُ يد العون..يقول الأمام الصادق سلام الله عليه: ثلاثة تدل على […]

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