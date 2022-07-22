2022/07/22 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تنفي إيقاف إصدار تأشيرات العراقيين جلسة طارئة للبرلمان في أعقاب إجماع وطني على صون السيادة بغداد – قصي منذر يعقد مجلس النواب اليوم السبت ،جلسة طارئة بحضور وزيري الدفاع والخارجية ،لمناقشة استهداف مصيف بزخ في زاخو بمحافظة دهوك ،في اعقاب اجماع وطني على صون السيادة واحترام حسن الجوار ،فيما نفت السفارة التركية في بغداد […]

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