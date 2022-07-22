2022/07/22 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية تختتم غداً دورتها عن فن الإلقاء وتقديم الأخبار اربيل – الزمان تختتم غدا الاحد ،دورة فن الالقاء وتقديم الاخبار، التي تقيمها اكاديمية الشرقية للاعلام في ستوديو 7 بأربيل ،بعد تواصلها لمدة خمسة ايام، وشارك فيها متدربون من مختلف المحافظات، جاءوا لصقل مهاراتهم في الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية التعامل مع الكاميرا واكتساب الثقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديمية الشرقية تختتم غداً دورتها عن فن الإلقاء وتقديم الأخبار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديمية الشرقية تختتم غداً دورتها عن فن الإلقاء وتقديم الأخبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).