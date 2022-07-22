ريال مدريد يرغب بضم نيمار

2022/07/22 | 23:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشاد كاسيميرو، متوسط ميدان ريال مدريد، بجودة مواطنه نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، وسط التكهنات المثارة حول مستقبله مع الفريق الفرنسي.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد برغبة سان جيرمان في التخلص من نيمار، بعد شرائه في صفقة قياسية من برشلونة في صيف 2017.

وقال كاسيميرو في تصريحات لصحيفة “سبورت” الإسبانية: “يمكنه (نيمار) اللعب لأي فريق في العالم، وإذا لم يكن باريس يريده، فريال مدريد يريده”.

وعلق كاسيميرو على صفقات ريال مدريد الجديدة، ومدى تأثيرها على الحرس القديم للفريق في وسط الملعب: “هل يمكن أن يتسبب وصول (أوريلين) تشاوميني في رحيلي أنا أو لوكا أو توني؟ هل يمكن التخلي عن كروس أو مودريتش؟ هذا مستحيل”.

وأتم بالحديث عن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد: “فينيسيوس (جونيور) تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن يمكنه خطف مركزه في أي وقت، هو يتدرب من أجل المشاركة، وإذا انخفض مستوى فيني.



فسيخطف مركزه”.

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