البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

2022/07/22 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، في أحدث حزمة من المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا.

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