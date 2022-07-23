سقوط 4 صواريخ على جبل گاره التابعة لقضاء العمادية في دهوك

2022/07/23 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

سقطت 4 صواريخ على جبل گاره التابعة لقضاء العمادية في دهوك.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة، استهدفت اليوم الجمعة، قاعدة زليكان التركية ضمن منطقة بعشيقة في نينوى بـ 14 صاروخا دون معرفة الخسائر.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان 14 صاروخا من نوع غراد استهدف قاعدة زليكان وهي اكبر قواعد الجيش التركي في العراق.

واضاف ان تفاصيل الهجوم والخسائر لم تعرف لغاية الان ، مبينا ان الجيش التركي اتخذ تدابير امنية عقب القصف التركي على مصيف في زاخو اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من العراقيين.

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