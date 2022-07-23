الاتحاد الوطني يرجح الذهاب الى خيار 2018

2022/07/23 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الجمعة، أن حزبه مايزال متمسكا بخيار رئاسة الجمهورية.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مفاوضتنا مع الديمقراطي مستمرة ونأمل بالتوصل لاتفاق داخل البيت الكردي قبل الذهاب إلى بغداد".

وأضاف أنه "في حال فشلنا بالتوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي بأن يكون للكرد مرشح واحد وهو الأمر المتوقع فسيتكرر خيار 2018".

وأوضح أنه "في هذه الحالة سيذهب الكرد بمرشحين، ويترك لأعضاء البرلمان حرية التصويت، وقتها ندرك بأننا سننال الأغلبية".

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