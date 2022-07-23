شخص يقدم على قتل جاره بسبب مشادة كلامية في بغداد

2022/07/23 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام شخص على قتل جاره ببندقية كلاشنكوف، فيما قامت مفارز امنية باعتقاله، غربي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)إن "شخصاً أقدم على قتل جيرانه بسلاح ناري من نوع كلاشنكوف نتيجة مشادة كلامية حصلت فيما بينهم في مدينة الشعلة، غربي بغداد".

وأضاف المصدر أن "دوريات النجدة طوقت مكان الحادث واعتقلت القاتل وتم إيداعه التوقيف".

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