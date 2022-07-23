2022/07/23 | 00:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف برنامج "المتحري" خفايا التطبيع في العراق من خلال مقابلات حصرية مع شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية في العراق، كما تتبع المحاولات الإسرائيلية التأثير على المجتمع العراقي بما يخدم التطبيع.

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