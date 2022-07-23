الحرس الثوري الإيراني: دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج سيثير الفتن ويزعزع الأمن

2022/07/23 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج لن يؤدي إلا إلى إثارة الفتن وزعزعة الأمن فيها، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد التوتر.وخلال استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي، شدد قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري على ضرورة […]

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