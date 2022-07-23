مجلس الحبوب الدولي يؤكد صعوبة نقل أوكرانيا لـ 5 ملايين طن من الحبوب خلال شهر

2022/07/23 | 01:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح كبير الاقتصاديين في مجلس الحبوب الدولي ألكسندر كارافايتسيف، اليوم الجمعة، بأن مهمة نقل أوكرانيا لـ 5 ملايين طن من الحبوب في الشهر الأول بعد إعادة افتتاح الموانئ ستكون صعبة للغاية.وقال كارافايتسيف بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" …

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