البيت الأبيض: واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

2022/07/23 | 01:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في المدى القريب، لكن الأمر قيد الدراسة.وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - أن وزارة الدفاع تقوم باستكشاف مبدئي …

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