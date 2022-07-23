2022/07/23 | 01:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: غرد هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، 07/22/2022 في رد على...

ظهرت المقالة مدير مكتب المالكي يرد على مذيع في العراقية أولاً على المسلة.

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