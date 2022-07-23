2022/07/23 | 01:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية، الجمعة، لهجوم سيبراني من الأراضي العراقية.وتوقف الموقع...

ظهرت المقالة موقع الخطوط الجوية التركية يتعرض لهجوم سيبراني من العراق أولاً على المسلة.

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