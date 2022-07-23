2022/07/23 | 01:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف برنامج المتحري محاولات دفع إسرائيل بالعراق تجاه التطبيع، وبحث في زيارات مسؤولين عراقيين لتلّ أبيب، لتوضيح ما يجري في السرّ والعلن من قبل الطبقة السياسية العراقية تجاه هذا الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحري يكشف خفايا التطبيع مع إسرائيل في العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحري يكشف خفايا التطبيع مع إسرائيل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).