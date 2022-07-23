إصابة جندي بقنص 'داعشي' شمالي بغداد

2022/07/23 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة منتسب في الجيش العراقي، إثر تعرض لتنظيم داعش، شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش شنت تعرضاً بأسلحة القنص على نقطة تابعة لقوات الجيش العراقي في قرية الثائر بقضاء الطارمية شمالي بغداد".وأشار إلى إصابة جندي نتيجة التعرض.

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