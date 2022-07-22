الاستخبارات والأمن تلقي القبض على مطلوبين اثنين بتهم الإرهاب في بغداد والسليمانية

2022/07/23 | 01:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن نشاطات المديرية العامة للاستخبارات والأمن وجهودها المميزة في تعقب الإرهابيين والمطلوبين، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية آنفاً، القبض على أحد المطلوبين للقضاء صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) من محكمة استئناف بابل، والذي كان في محافظة السليمانية، جرت العملية بالتنسيق مع مديرية أسايش السليمانية.

وفي سياق منفصل، واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الأولى – شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة في منطقة الكرادة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات)، أُحيل الى الجهات المعنية لإكمال أوراقة التحقيقية.

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