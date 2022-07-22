مفارز الاستخبارات والأمن تلقي القبض على ٧ مطلوبين في بابل وميسان

2022/07/23 | 01:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بواجبات منفصلة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على (٤) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة بابل، جرى القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وبالتنسيق والتعاون مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة، ضبط بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة مختلفة الأصناف وأدوات تعاطي أخرى، صودرت المواد وأُحيل المتهمون الى التحقيق.

فيما ألقت مفارزها الأخرى المنتشرة على مداخل محافظة بابل، القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب بعد محاولته عبور سيطرة الحمزة الغربي، جاء القبض من خلال تدقيق الأسماء ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين.

ومن جهة أخرى، استكمالاً للجهود المبذولة من قبل أبطال المديرية بملاحقة العناصر المطلوبة، إذ ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان وبالتعاون مع قسم شرطة الميمونة ومركز شرطة السلام، القبض على مطلوبين اثنين في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب، اتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وأُحيلا الى التحقيق.

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