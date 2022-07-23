2022/07/23 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعحذرت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، من قيام بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل من نشر أخبار كاذبة هدفها زعزعة الأمن في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تظليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة كما مذكورة في أدناه".وأضافت، أنها نود ان تبين ان جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية منها زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس ، داعية الجميع الى توخي الدقة والحذر والتعامل مع الاخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة الوهمية واخذها من مصادرها الصحية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف الأشرف تحذر من أخبار كاذبة هدفها زعزعة أمن المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف الأشرف تحذر من أخبار كاذبة هدفها زعزعة أمن المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).