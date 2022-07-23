هل تؤثر إصابة بايدن بكورونا على اتخاذ قرارات تخص الأمن القومي؟.. البيت الأبيض يوضح

2022/07/23 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا ليس لها أي تأثير على عملية صنع القرارات التي تخص الأمن القومي الأمريكي.

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