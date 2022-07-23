كردستان تعتقل ناشطين تظاهروا تنديداً بالعدوان التركي على دهوك

2022/07/23 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"،

ورئيسة حراك الجيل الجديد سروة عبد

الواحد، كل على حده، الجمعة، اعتقال عدد

من الناشطين في إقليم كردستان، بعد

تنظيم تظاهرة احتجاجية ضد القصف التركي

الذي استهدف مصيف

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