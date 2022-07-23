2022/07/23 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الجمعة،

الإطاحة بلص مختص بكسر زجاج العجلات

وسرقة ما بداخلها في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "فريق عمل من قسم مكافحة

اجرام وتحت اشراف مباشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سارق العجلات" في قبضة الشرطة بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سارق العجلات" في قبضة الشرطة بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).