هجوم إلكتروني يعطل موقع الخطوط الجوية التركية.. فريق عراقي يتبنى

2022/07/23 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية،

يوم الجمعة، إلى هجوم "سيبراني".

وقال مركز الإعلام الرقمي، في بيان

مقتضب، إن "هجوم Ddos attack عطّل موقع شركة

الخطوط الجوية التركية".

وأشار إلى أن "فريقاً عراقيا

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