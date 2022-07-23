2022/07/23 | 03:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية مساء يوم الجمعة الى هجوم سيبراني.ووفق متابعة...

ظهرت المقالة هجوم إلكتروني عراقي يعطل موقع الخطوط الجوية التركية أولاً على المسلة.

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